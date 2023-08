Der LEADER-Prozess in den Regionen für die jetzige Förderperiode wurde bereits seit 2020 von lokalen Akteurinnen und Akteuren vorbereitet, so auch in der Mittleren Altmark. Als Interessensgruppe erarbeiteten sie gemeinsam die sogenannte Lokale Entwicklungsstrategi, kurz: LES. Die jeweilige LES stellt für die lokalen Aktionsgruppen im Land der Grundbaustein im LEADER-Verfahren dar und enthält einen Finanzplan, der maßgeblich darüber entscheidet, wie viel Geld die jeweilige Region aus den EU-Fonds bekommt. Laut Finanzministerium haben die lokale Aktionsgruppen in dieser Förderperiode auch mehr Entscheidungsmacht über das Geld. Für die Bewerbung als lokale Aktionsgruppe musste ein Verein gegründet werden. Die öffentliche Gründungsversammlung fand Ende Juni 2022 in Bismark statt.