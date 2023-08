Auch der Landrat des Landkreises Stendal Patrick Puhlmann (SPD) ist verärgert über das Vorgehen in der Altmark: "Was sich hier abspielt […] kann man als Posse bezeichnen", so der Landrat. Und weiter: "Mit dem Ergebnis am Ende, dass die erste Jahresscheibe dieser 11 Millionen wahrscheinlich nicht in die Region fließen wird. Und da frage ich mich natürlich, mit welcher Zielstellung macht man das? […] Aus meiner Sicht, wenn ich sehe, welche Verluste und was für eine Katastrophe das bedeutet, wenn diese vielen Millionen nicht in die Region fließen, dann stelle ich jetzt mal infrage, ob das Ziel sein kann, die Region voranzubringen."

Doch nicht nur die Region, auch der Verein "Altmark Mitte" selbst hat wegen des Streits finanzielle Einbußen: 120.000 Euro fehlen bis 2027 allein für die Öffentlichkeitsarbeit – so sagt es Annegret Schwarz, die Co-Vorsitzende. Darunter würden auch die über 180 Projektideen leiden, die von den Bürgerinnen und Bürger der Kommunen umgesetzt werden wollen. Deshalb will der Verein "Altmark Mitte" über einen Eilantrag bewirken, dass sich das Verwaltungsgericht schnell mit der Klage befasst. Ab jetzt könne ganz konkret von einem finanziellen Schaden nicht nur für den Verein, aber auch für die ganze Region gesprochen werden, so Annegret Schwarz.

Vereinsvorsitzenden beider Vereine sind bei der CDU

Im Vorstand beider LEADER-Vereine sitzen lokale und kommunale CDU-Mitglieder. Der klagende Verein "Mittlere Altmark" wird zudem von der Kanzlei des Staats- und Europaministers Rainer Robra, ebenfalls CDU, vertreten. Dessen Rechtsanwaltstätigkeit ruht allerdings während der Zeit seiner Amtsausübung. Auf der facebook-Seite des Vereins "Mittlere Altmark" wird zudem aktiv Wahlkampfwerbung für den CDU-Bürgermeisterkandidaten Lutz Rosenkranz für die Gemeinde Arneburg-Goldbeck gemacht, der ebenfalls im Vorstand des Vereins sitzt. Ende August soll es zudem eine LEADER-Informationsveranstaltung von "Mittlere Altmark" geben, auf der Rosenkranz in seiner Rolle als CDU-Bürgermeisterkandidat vorgestellt werden soll.

Die Anwaltskanzlei des Europaministers „Robra – Remmers – Meyer“ in der Magdeburger Altstadt. Sie vertritt den Verein "Mittlere Altmark" im Klageverfahren. Bildrechte: MDR Fernsehen In der Kreis- und Landes-CDU will sich niemand dazu äußern, dass sich in der Altmark zwei von CDU-Politikern geführte Vereine gerichtlich um 11 Millionen Euro streiten. CDU-Kreisverbandsvorsitzender Chris Schulenburg (CDU), der als Landtagsabgeordneter unter anderem im Europaausschuss sitzt, will sich zum Vorgehen der CDU-Vereinsvorsitzenden, die in seinem Kreisverband aktiv sind, nicht äußern. Auf Anfrage teilt er MDR SACHSEN-ANHALT schriftlich mit: "Ich bin kein Mitglied in einem Leader-Verein und als Kreisvorsitzender einer politischen Partei steht es mir nicht zu, die Arbeit von selbständigen Vereinen zu kommentieren."

Ebenso verweisen Rainer Robra (CDU) und CDU-Landeschef Sven Schulze auf das zuständige Finanzministerium. Die Pressestelle des Finanzministers Michael Richter (CDU) verweist auf das laufende Verfahren.

