In Havelberg im Landkreis Stendal wurde ein Fall von Vogelgrippe bei einer toten Flussseeschwalbe nachgewiesen. Das teilte das Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt mit. Demnach wurde der Verdacht auf die Geflügelpest bereits am 23. Juni amtlich bestätigt. Mitarbeiter des Biosphärenreservates Mittelelbe hatten den Vogel im Rahmen von ehrenamtlichen Kontrollen in einer Seeschwalbenkolonie gefunden. Die Probe wird für eine weitere Untersuchung dem Friedrich-Loeffler-Institut übergeben.