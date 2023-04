Im Landkreis Wittenberg sind mehrere Fälle der Vogelgrippe aufgetreten. Wie der Kreis am Donnerstag mitteilte, ist das sogenannte H5-Virus bei fünf toten Lachmöwen nachgewiesen worden. Die Tiere sind demnach am Montag im Annaburger Ortsteil Prettin gefunden worden. Zudem habe man an einem nahen See zahlreiche weitere verendete Möwen entdeckt. Diese seien inzwischen eingesammelt und "unschädlich beseitigt" worden.