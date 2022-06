Müllentsorgung Stendal mahnt zur fachgerechten Schrottentsorgung

Der Landkreis Stendal appelliert an alle Bürger, ihre Abfälle fachgerecht zu entsorgen. Nur so könnten zusätzliche Kosten vermieden werden. Zeitgleich warnte der Landkreis vor unautorisierten Schrotthändlern, die per Handzettel für die Abholung von Haushaltsmüll werben. Diese würden den Müll oft ausschlachten und dann illegal in der Natur entsorgen.