Tangerhüttes Bürgermeisters Andreas Brohm (parteilos) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er sei überrascht. Man sei in der Gemeinde gerade generell in einer schwierigen Situation. "Wir haben Investitionsstau. Das betrifft die ganze Einheitsgemeinde. Das ist jetzt keine Spezifika von Lüderitz", so Brohm. Außerdem sei die Verteilung des Geldes ein demokratischer Prozess, der nicht in der Verwaltung, sondern in den Gremien beschlossen wird.