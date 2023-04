Bei einer weiteren Beschwerde geht es um einen nicht umgesetzten Stadtratsbeschluss aus dem Januar 2022, wonach Hammerschmidt sich um Bau und Betrieb eines Hotels am Waikiki kümmern sollte. Bis Ende April soll dieser Beschluss nun offiziell aufgehoben werden.

Bereits seit knapp einem Jahr prüft die Kommunalaufsicht weitere Beschwerden gegen Zeulenrodas Bürgermeister. So läuft wegen falsch abgerechneter Dienstreisen in den Jahren 2018 und 2019 ein Disziplinarverfahren gegen Hammerschmidt. Der sollte Beträge im jeweils niedrigen vierstelligen Bereich an die Stadt zurückzahlen, deklarierte diese Rückzahlungen jedoch als Spenden.