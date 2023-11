In der St. Stephanskirche von Tangermünde gibt es ein neues Werk der Technik und Kunst. Der Tangermünder Ingenieur Volker Schulz hat eine astronomische Uhr nach eigener Konstruktion gebaut, die nun in der Kirche zu sehen ist. Gemeinsam mit dem Metallkünstler Thomas Leu aus Halle hat er damit eine deutschlandweit einzigartige Attraktion geschaffen.

Volker Schulz ist Ingenieur, studierter Maschinenbauer. Die Kenntnisse über Uhren eignete er sich seit seinem 15. Lebensjahr an. Als Tangermünder faszinierte ihn schon immer das Uhrwerk der großen Turmuhr von St. Stephan. In seiner Jugend half er dort bei der Pflege des alten Uhrwerkes und übernahm sie später ganz. Volker Schulz sagt: "Mich reizt Mechanik und Kinematik, die ganzen Koppelgetriebe, alles, was es da so gibt. Und das findet man häufig in Uhren."