Wer derzeit die Hafenpromenade in Tangermünde entlang läuft, hat einen schönen Blick auf die Kulisse der mittelalterlichen Hansestadt mit Stadtmauer, Burg und monumentaler St. Stephanskirche. Auch der Blick auf die Elbwiesen Richtung Fischbeck auf der anderen Elbseite lohnt sich. Wer jedoch ins Hafenbecken blickt, erkennt Grasbüschel und gelegentlich Anhäufungen.

" Seit mehr als sieben, acht Jahren ist der Schlamm im Hafenbecken zu einem Problem geworden", sagt Bürgermeister Steffen Schilm (parteilos). Vor mehr als 20 Jahren hatte die Stadt den Hafen vom Land übernommen. Vorrangig ging es damals auch darum für Bootshaus und maritimer Struktur Fördergeld zu akquirieren. "Dafür brauchten wir eigenes Gewässer", sagt Schilm, der zwar erst seit 2022 Bürgermeister der Kaiserstadt ist, allerdings in der Verwaltung groß geworden ist und die Ereignisse immer mitbekommen hat.

Dass auch in früheren Jahrzehnten der Hafen verschlammt war, wussten zwar ältere Bürger noch. Allerdings habe man das Problem beim Kauf des Hafens nicht wirklich im Blick gehabt, sagt der Verwaltungschef. Es wird geschätzt, dass bis zu 21.000 Kubikmeter Sedimente aus dem Hafen geholt werden müssen, um das Becken wieder attraktiv für Freizeitschiffer zu machen. Bei ersten Planungen vor einigen Jahren kam man zu Kostenschätzungen von mehr als 3,5 Millionen Euro. Eine Summe, die für die klamme Haushaltskasse in Tangermünde nicht zu stemmen war. Dazu kamen zahlreiche Fragen in Sachen Umweltschutz.