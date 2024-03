Nach dem Fund von Teilen eines Oberschenkels in Berlin wird ein Mann aus dem Landkreis Stendal gesucht. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach wurde das Körperteil von der Mordkommission per DNA-Abgleich einem 42 Jahre alten Osterburger zugeordnet, der zuletzt keinen festen Wohnsitz hatte.