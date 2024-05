In vielen kleineren Orten, aber auch in der einen oder anderen größeren Stadt trat eine Kandidatenmüdigkeit ein. Zur Gemeinderatswahl war in mehr als einem Drittel der Orte nur eine oder gar keine Liste auf den Stimmzetteln zu finden. In zahlreichen Orten stand zudem lediglich ein einziger Bürgermeisterkandidat auf dem Wahlzettel - in Fretterode und Hirschberg blieben die Wahlzettel gänzlich leer. Leere Stimmzettel wurden auch in 91 Ortsteilen zur Wahl zum Ortsteilbürgermeister ausgehändigt. Die Wähler hatten hier die Möglichkeit, selbst Namen aufzuschreiben.

Mit Peggy Greiser (SPD), Amtsinhaberin im Kreis Schmalkalden-Meiningen, steht lediglich eine neue Landrätin fest. Sie wurde am Sonntag bei der Landratswahl im ersten Wahlgang mit 52,5 Prozent direkt gewählt. Allerdings hatte sie mit Ralf Liebaug (CDU) nur einen einzigen Kontrahenten, was eine Stichwahl von vornherein ausschließt. In allen anderen Landkreisen entscheidet der zweite Wahlgang am 9. Juni. Dass es in so vielen Kreisen zur Stichwahl kommt, liegt auch an Zugewinnen der AfD. Neun ihrer Kandidaten wurden mindestens Zweite.