Viele Einwohner wollen auch erst einmal abwarten, was der neue Rathauschef macht. Gut finden viele, dass er seine AfD-Mitgliedschaft nicht an die große Glocke hängt. Das sei kein Zufall, meint Christoph Maier, Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt. "Das ist genau das, was rechte Parteien in diesem Land seit Jahren machen. Auf lokaler Ebene geben sie sich als große Kümmerer und kümmern sich auch, aber auf der anderen Seite treten sie eigentlich für ein anderes Land ein", sagt Maier. Da fehle die Ehrlichkeit. "Man muss dann sagen, ich mache das hier, aber eigentlich will ich ein ganz anderes Land und stehe für eine andere politische Überzeugung."