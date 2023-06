Die Beschäftigten des Einzel- und Versandhandels im Norden Sachsen-Anhalts sowie in Erfurt in Thüringen sind für Freitag und Sonnabend zum Warnstreik aufgerufen. Am Vormittag, um 9:30 Uhr, wird es laut der Gewerkschaft Verdi eine Kundgebung und anschließend eine Demonstration in der Innenstadt von Magdeburg geben.