Geschäftsführer und die Prokuristin der Magdeburger Mühlenwerke, Thomas Brumme und Yvonne Leder, bei der Spendenübergabe an Andreas Steppuhn: Großspenden sind selten. Bildrechte: Tafeln Sachsen-Anhalt

Der Chef der Tafeln in Sachsen-Anhalt, Andreas Steppuhn, freute sich besonders für die Familien und Kleinkinder. "Gerade in Zeiten eines geringer werdenden Spendenaufkommens helfen solche Großspenden direkt vom Produzenten sehr", sagte Steppuhn. Aus den 3,5 Tonnen Mehl könnten nämlich zirka 176.000 Weihnachtsplätzchen werden.



Die Tafeln verteilen gespendete Lebensmittel, die so auch vor dem Verfall gerettet werden. Das geschieht in der Regel in Zusammenarbeit mit den Supermärkten und Discountern. Hinzu kommen den Angaben zufolge Großspenden von Lebensmittelproduzenten, die sich sozial engagieren. In Sachsen-Anhalt gibt es laut Steppuhn aktuell 34 Tafeln mit rund 100 Ausgabestellen. Sie werden von etwa 800 Ehrenamtlichen im Land betreut.