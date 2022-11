Auch das Deutsche Rote Kreuz registriert derzeit eine hohe Nachfrage. In den "Sozialen Kleiderladen" in Wanzleben (Landkreis Börde) kommen monatlich rund 300 Kunden. "Der Zulauf hat sich in etwa um 30 Prozent erhöht, zum Teil auch durch die vielen Flüchtlinge", sagt Leiterin Barbara Schürmann, "Die Winterware ist gefragt und im Moment ständig ausverkauft."