Und dann gibt es die freie Szene: Die besteht einerseits aus Theaterprofis, die in ihren kleinen Häusern zum Beispiel in Stolberg Theater in den ländlichen Raum bringen, andererseits aus den Menschen, die mit ihren Puppenbühnen durchs Land reisen – und den mehr als 100 Amateurtheatern, deren Vorstellungen in kleinen Ortschaften oft liebgewonnene Tradition sind und Menschen zusammenbringen in einer Zeit, in der der ländliche Raum immer mehr Orte verliert, an denen sich Menschen überhaupt treffen können.