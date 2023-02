Ukrainische Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt in Zahlen Insgesamt werden rund 5.700 geflüchtete ukrainische Schülerinnen und Schüler an Schulen in Sachsen-Anhalt unterrichtet, davon 2.200 an Grundschulen, etwa 1.600 an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen, knapp 1.300 an Gymnasien, 55 an Förderschulen und rund 270 Schülerinnen und Schuler an Gesamt- und Sportschulen. 320 Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, lernen zudem an berufsbildenden Schulen.