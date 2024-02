Bildrechte: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Zwei Jahre nach russischer Invasion Sachsen-Anhalt gedenkt der Opfer des Kriegs gegen die Ukraine

24. Februar 2024, 11:24 Uhr

Der russische Überfall auf die Ukraine jährt sich am Samstag zum zweiten Mal. Zehntausende Menschen aus der Ukraine haben seitdem in Sachsen-Anhalt Schutz gefunden. Am Samstag gedenken und erinnern sie, gemeinsam mit verschiedenen Organisationen und Initiativen. Und unter anderem in Halle, Magdeburg oder Dessau-Roßlau wird gemahnt, dass der Krieg mitten in Europa noch längst nicht Geschichte ist.