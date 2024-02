Die Frage, die für mich nach zwei Jahren des russischen Überfalls auf die Ukraine am Schwierigsten zu beantworten ist, klingt banal und simpel: "Wie geht es dir?" Die ehrliche Antwort darauf besteht aus nur einem Wort: schlecht. Wenn es aber ausländische Bekannte sind, die ihre Mails mit "Hoffentlich geht es dir gut" beginnen, weiß ich nie so richtig, ob es eine höfliche Floskel ist oder es die Fragenden wirklich interessiert. Wie soll man es denn an ihrer Stelle überhaupt anders formulieren? Jedenfalls versuche ich, die Menschen in ihren Berliner und Leipziger Büros nicht zu überfordern und so schnell wie möglich zur Sache zu kommen.

Bildrechte: Denis Trubetskoy/MDR