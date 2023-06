Da im Moment keine große Infektionswelle rollt, ist die Situation nicht so extrem wie im Frühjahr. Ich bin überzeugt davon, dass die aktuellen Maßnahmen (insbesondere die geplante Gesetzgebung des Bundes mit dem Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz – kurz ALBVVG, Anm. d. Red.) nicht ansatzweise geeignet sind, die Probleme wirklich an der Wurzel zu packen. Wenn es nicht gelingt, auf eigene Kapazitäten zurückzugreifen, wenn Lieferanten beispielsweise in Asien ausfallen, bleibt die Situation, wie sie ist. Ich will nicht daran denken, was im Herbst passieren könnte. Die nächste Infektionswelle kommt definitiv.