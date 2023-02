Konkret verlangt die Grünen-Fraktion in ihrem Antrag etwa, dass Sachsen-Anhalt statt 80 demnächst 100 Prozent der Personal- und Sachkosten für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen übernimmt. Zudem will die Partei erreichen, dass künftig zumindest alle landeseigenen Kliniken einen Schwangerschaftsabbruch anbieten. Der Eingriff, der nach einer verpflichtenden Beratung erfolgt, soll zudem künftig Teil der Facharztausbildung sowie in der Stellenbeschreibung für künftige Ärztinnen und Ärzte aufgeführt sein.