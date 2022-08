Welche Kliniken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Schwangerschaftsabbrüche durchführen

"Ob das für ein gutes Angebot spricht oder die Versorgungslage knapper wird, lässt sich daraus allerdings nicht ablesen. Jedoch ist mit Blick auf den deutschlandweiten Trend eher eine Verschlechterung der Versorgungslage zu befürchten", interpretiert Gleichstellungsbeauftragte Lucie Hammecke von den Grünen die Zahlen für Sachsen. Sie sieht das Problem vor allem in der Ausbildung: "Aus Gesprächen mit Medizinerinnen und Medizinern und pro familia wissen wir, dass das Thema Schwangerschaftsabbrüche in den Aus- und Fortbildungen von Medizinerinnen und Medizinern aktuell nicht ausreichend gelehrt wird. Außerdem gehen viele Ärztinnen und Ärzte, die in Sachsen noch Schwangerschaftsabbrüche gelernt und vorgenommen haben, zeitnah in Rente."

Ebenso kritisieren studentische Gruppen, wie "Medical Students for Choice" in Halle oder "fem*med" an der Universität Leipzig, dass das Thema Schwangerschaftsabbruch nur eine Randerscheinung im Studium sei. In der Ausbildung zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen sei das Erlernen des Schwangerschaftsabbruchs nicht festgeschrieben. "Es kommt also auf die individuelle Klinik oder Praxis an, in der die Ausbidlung absolviert wird, ob die Möglichkeit besteht, den Schwangerschaftsabbruch zu erlernen", sagt Antonia Hollerbach, die sich in der Leipziger Studierendengruppe engagiert. Falls es also in Zukunft immer weniger Ärzte oder Kliniken geben sollte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführten, so gäbe es auch immer weniger Möglichkeiten, diesen Eingriff in der Ausbildung zu erlernen. Das Engagement von ihr und ihren Kommilitonen begründet sie auch damit: "Ich glaube, im Kern besteht der Wunsch vor allem darin, Schwangerschaftsabbrüche weniger als Tabubereich zu sehen."