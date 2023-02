Im Verhältnis zu den im Land lebenden Frauen gibt es in Sachsen-Anhalt aber immer noch deutlich mehr Abbrüche als im bundesweiten Durchschnitt. Die absolute Anzahl an Abbrüchen sinkt zwar seit Jahren, so aber auch die Zahl der Frauen in Sachsen-Anhalt. Seit Jahren bleibt das Verhältnis in etwa gleich, 2021 waren es 631 Abbrüche pro 100.000 Frauen. Das ist die dritthöchste Quote aller Bundesländer.