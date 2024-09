Im Stellenportal des Landes Sachsen-Anhalt waren zuletzt mehr als 250 offene Positionen veröffentlicht. Während dort üblicherweise täglich einige wenige Ausschreibungen eingestellt werden, sind die Zahlen in den vergangenen Wochen oft deutlich zweistellig gewesen pro Tag. Ein genauer Blick zeigt, dass etwa am 3. September 37 Stellenausschreibungen veröffentlicht wurden, am Tag darauf 25. In den vergangenen fünf Arbeitstagen waren es zusammen 70. Dabei suchen nahezu alle Bereiche der Landesverwaltung Personal vom Ingenieur bis zum Laboranten, vom Sachbearbeiter und Referenten bis zum Sozialarbeiter und Servicemitarbeiter.