Jahresbilanz Deutlich weniger Waldbrände in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Waldbrände in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. 2022 brannte es fast 160 Mal, 2023 nur 50 Mal. Am Donnerstag hat auch das Löschflugzeug des Landkreises Harz seine erste Saison beendet. Es ist insgesamt sechs Einsätze geflogen. Die Waldbrandgefahr ist in Sachsen-Anhalt besonders im Norden und Osten sehr hoch. Das liegt unter anderem an der Trockenheit und der Beschaffenheit der Böden.