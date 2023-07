Im Harz sind neun Waldbrandsensoren aufgebaut worden, um Feuer frühzeitig zu erkennen. Aufgestellt wurden sie laut Nationalpark an bekannten Brandschwerpunkten zwischen Schierke und Brocken.

Die neue Technologie besteht aus einem Solarpaneel und einem unscheinbar grauen Kasten in Schuhkartongröße. In diesem befindet sich empfindliche Messelektronik, die unterschiedlichste Gase differenzieren kann.

Harris Sefo von der Entwicklerfirma Breeze Technologies erklärt MDR SACHSEN-ANHALT: "Ob Verkehr, Industrie, Stadt oder Waldbrand – der Kasten kann durch künstliche Intelligenz die Emissionsfaktoren von Waldbränden erkennen". Die Sensoren müssten sich dafür aber zunächst an ihre Umgebung gewöhnen, um zu wissen, was der Normalzustand sei.

Die gemessenen Daten werden laut Sefo in Echtzeit an eine Cloud übertragen. Sobald das System einen Waldbrand identifiziert, werden bestimmte Empfänger informiert, wie der Nationalpark, Feuerwehren oder Leitzentralen. Dazu gehöre künftig auch die Waldzentrale in Annaburg.