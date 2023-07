Fest steht, das vergangene Jahr war in Sachsen-Anhalt besonders waldbrandreich. Laut dem Landeszentrum Wald wurden rund 170 Waldbrände auf etwa 100 Hektar Fläche erfasst. In Calvörde im Landkreis Börde etwa seien 25 Hektar betroffen gewesen, 10 Hektar in Schönhausen an der Elbe. Die Trockenheit ist in allen Landesteilen ein großes Problem.