Bildrechte: dpa

Groß- und Außenhandel Warnstreik bei der Metro in Magdeburg

Hauptinhalt

06. November 2023, 14:08 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi bestreikt in Sachsen-Anhalt den Groß- und Außenhandel. Am Montag war die Metro in Magdeburg betroffen. Verdi fordert eine Lohnerhöhung von 13 Prozent für die Mitarbeiter. Die aktuellen Verhandlungen beziehen sich unter anderem auch auf Beschäftigte von Selgros, Edeka und Aldi.