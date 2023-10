Tarifstreit Streik bei Ikea in Mitteldeutschland: Kunden müssen mit Verzögerungen rechnen

Hauptinhalt

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag einen Streik bei Ikea angekündigt. Betroffen sind zeitgleich fünf Filialen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Thüringen. Wer also am Brückentag noch schnell ein paar Möbel kaufen wollte, muss sich mitunter länger gedulden. Am Mittwoch gehen die Tarifverhandlungen weiter.