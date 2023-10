Kundgebung am Montag Gefängnismitarbeiter fordern mehr Lohn

Hauptinhalt

30. Oktober 2023, 09:28 Uhr

Für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst laufen Tarifverhandlungen. Gefängnismitarbeiter fordern mehr Lohn und versammeln sich am Montag zu einer Kundgebung in Halle. Die Gewerkschaft fordert etwa 10,5 Prozent mehr Lohn. In ganz Deutschland soll es am Montag Streiks in Gefängnissen geben.