"Wir haben 4.700 Parzellen und 4.230 Mitglieder", sagte der Vorsitzende vom Regionalverband der Gartenfreunde Bernburg und Umgebung, Martin Klöden. "Wenn alte Gärtner aufgeben, werden die Gärten von jungen Menschen übernommen. Außerdem sollen 100 Parzellen stillgelegt werden. Der Leerstand bei uns liegt bei acht Prozent." Bernburg hat nach Meinung von Klöden Industrie mit sicheren Arbeitsplätzen. Für junge Familien ist der Hausbau aufgrund der gestiegenen Preise nicht mehr so attraktiv. "Für den einen oder anderen ist die kostengünstige Alternative der Kleingarten. Im Durchschnitt müssen 120 Euro im Jahr, also etwa 10 Euro im Monat gezahlt werden", sagte Klöden.

In Dessau-Roßlau gibt es 6.000 Kleingärten. "Davon sind 787 frei", sagt der Vorsitzende des Stadtverbandes der Gartenfreunde Dessau, Joachim Ullrich. "Wir haben Vereine aus einem anderen aufgelösten Regionalverband in Roßlau dazugewonnen." Für Ullrich ist wichtig, dass es in der Gegend der Kleingärten Arbeitsplätze für junge Leute und Mehrgeschossbauten gibt. "Es gibt ein Programm für den Rückbau der Plattensiedlungen, aber für Kleingärten gibt es eben kein Programm." Die, die in den Plattenbauten gelebt hätten, seien die Klientel für die Kleingärten gewesen. "Viele Plattenbauten sind weg, aber die Kleingärten sind noch da. Außerdem haben wir auch in Dessau mit der Überalterung sehr stark zu kämpfen."