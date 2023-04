Vorsitzender Klaus Engelmann empfängt persönlich an der Pforte der Kleingartenanlage Erholung in Angersdorf (Saalekreis). Nach dem langen Winter schaut er gerade mal in seiner Parzelle nach dem Rechten. Schließlich beginnt in diesen Tagen die Gartensaison, auf die er sich schon sehr freut. Seit über dreißig Jahren führt er die Geschicke der Anlage.