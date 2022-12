Dieser Text ist im Rahmen des Projekts "Studierende schreiben" in Zusammenarbeit mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg entstanden.

Die Zahl der Imkerinnen und Imker in Deutschland nimmt seit Jahren zu, wie Erhebungen des Deutschen Imkerverbandes zeigen. Mit ihnen steigt die Zahl der Bienenvölker. Die Motivation dahinter ist oft der Wunsch, etwas für die Umwelt zu tun. Mitzuhelfen, die Biodiversität zu erhalten. Also Sorge zu tragen, die Menge der Insektenarten, ihre Anzahl und das Zusammenleben mit der Umwelt zu stärken.

Felix Gadow bereitet seine Bienenvölker auf den Winter vor. Bildrechte: Valerie Börner So ist das auch bei Hobbyimker Felix Gadow aus Halle: Ein Kurs an der Universität weckte das Interesse des Studenten an der Bienenhaltung. Die sieben Bienenvölker von Felix Gadow leben in der Kleingartenanlage "Vorwärts Ammendorf". Mit diesem Standort ist er zwar kein klassischer Stadtimker, die Bienen meist auf dem Balkon oder im Garten halten – aber auch er will damit die Umwelt schützen.

Imkern im Trend

Dass Imkern zum Trend geworden ist, bestätigt Panagiotis Theodorou, Wissenschaftler an der Universität Halle. Sein Forschungsschwerpunkt sind die Auswirkungen der Urbanisierung auf die Biodiversität von Insekten, speziell Bienen. Er sagt: "Was aus guten Gründen geschieht, hat eher einen negativen Effekt. Der Lebensraum für Bienen und Insekten ist knapp in unseren Städten." Hitze, versiegelte Flächen und immer geringere Ressourcen an Blüten, Wasser und Nistmaterial erschweren ihnen das Leben. Die steigende Anzahl an Honigbienen verschärfe diese Situation zusätzlich, erklärt Theodorou. Hinzu komme, dass nicht alle Hobbyimkerinnen und -imker das Wissen zur Bekämpfung und Eindämmung von Krankheiten oder der Varroamilbe haben. "Das schadet dann allen Bienen", so Theodorou.

Der Lebensraum für Bienen und Insekten ist knapp in unseren Städten. Panagiotis Theodorou, Biologe

Honigbiene im Konkurrenzkampf mit Wildbienen?