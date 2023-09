Die Zahl der Tagesmütter und -väter in Sachsen-Anhalt ist weiter rückläufig. Am 1. März dieses Jahres waren 160 Tagesmütter und neun Tagesväter in der öffentlich geförderten Kindertagespflege tätig, wie aus aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes hervorgeht. Das waren fünf Personen weniger als zum Stichtag des Vorjahres.