Sachsen-Anhalt gibt in diesem Jahr so viel Geld wie noch nie für Kinderbetreuung aus. Das Sozialministerium rechnet mit etwa 428 Millionen Euro. Damit haben sich die Kosten in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. 2013 lagen die Ausgaben des Landes demnach noch bei rund 205 Millionen Euro.

In diesem Zeitraum ist das sogenannte Kinderförderungsgesetz mehrfach überarbeitet worden. Mit dem zur Verfügung gestellten Geld konnten unter anderem die Personalschlüssel in den Kitas verbessert und Tarifsteigerungen finanziert werden. Eine weitere Neuerung war die Geschwisterkindregelung, mit der Familien mit mehreren Kindern in Krippe, Kita und Hort nur für das älteste Kind bezahlen müssen.

In Haldensleben zahlen Familien nach Angaben der Stadt für einen Acht-Stunden-Platz in der Krippe 132 Euro im Monat, ein Acht-Stunden-Platz im Kindergarten kostet 124 Euro. In Wernigerode sind es in der Krippe 196 Euro und im Kindergarten 147 Euro. In Aschersleben fallen in der Krippe 190 Euro an, im Kindergarten 158 Euro. In der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck gilt ein einheitlicher Beitrag für Krippe und Kindergarten in Höhe von 161 Euro.