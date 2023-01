In mehreren Regionen in Sachsen-Anhalt besteht am Montagmorgen Glatteisgefahr. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Vor allem im Harz, im Mansfelder Land sowie im Raum Halle und im Burgenland kann es demnach wegen Schneematsches und gefrierenden Regens glatt werden.