Die Skipiste am Wurmberg soll möglichst schnell wieder befahrbar sein. Bildrechte: imago/Bo van Wyk

Mit dem ersten Schneefall ist in dieser Woche der Winter in den Harz zurückgekehrt. "Endlich ist er zurück", sagte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn in Braunlage, Fabian Brockschmidt, am Donnerstag. Auf Niedersachsens höchstem Berg an der Grenze zu Sachsen-Anhalt will Brockschmidt ab Samstag wieder die Lifte laufen lassen. Bisher hatten nur an einem Wochenende Mitte Dezember alle größeren Skigebiete im Oberharz geöffnet.