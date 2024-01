Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT

Auch Aktionstag in Magdeburg Über 16.000 Menschen demonstrieren in Halle gegen Rechtsextremismus

20. Januar 2024, 16:27 Uhr

Nach Angaben der Polizei sind am Samstag mehr als 16.000 Menschen in Sachsen-Anhalt bei den Demonstrationen gegen rechte Ideologien auf die Straße gegangen. Das "Bündnis gegen Rechts" hat in Halle und in Magdeburg zu Protesten aufgerufen, um ein Zeichen gegen die AfD zu setzen.