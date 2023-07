Zugausfälle Gewerkschaften klagen über Personalprobleme bei der Deutschen Bahn

Hauptinhalt

In Sachsen-Anhalt sind in den vergangenen Monaten so häufig Züge ausgefallen, dass Brandbriefe an die Deutsche Bahn geschickt wurden und Verkehrsministerin Lydia Hüskens sich die Lage im Stellwerk in Thale am Donnerstag anguckt. Der Grund für die Ausfälle: Personalmangel. Und dadurch steht das noch vorhandene Personal vor immer mehr Problemen.