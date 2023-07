In Sachsen-Anhalt und den angrenzenden Bundesländern fallen immer mehr Zugfahrten "netzbedingt" aus. Das geht aus Daten des Infrastrukturministeriums in Magdeburg hervor. Demnach hat sich der Anteil netzbedingter Ausfälle innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Im Jahr 2022 kam es bei über 414.000 Fahrten zu knapp 3.300 netzbedingten Ausfällen – insgesamt fuhren knapp 0,8 Prozent der Züge nicht. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 lag der Anteil schon bei über 1,6 Prozent.