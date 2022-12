In vielen Städten Sachsen-Anhalts öffnen die Geschäfte in der Vorweihnachtszeit teils auch an den Adventssonntagen. Am vierten Advent laden zum Beispiel Magdeburg und Halle zum Weihnachtsshopping ein, an diesem Sonntag hatten Geschäfte in Quedlinburg, Stendal und der Lutherstadt Wittenberg am Nachmittag geöffnet.