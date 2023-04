Erneuerbare Energien Sachsen will den Wald für Windenergie öffnen

In Tharandt folgten am Freitag rund 200 Interessierte - Waldbesitzer, Kommunen, Planungsverbände - dem Aufruf zu einer Informationsveranstaltung. Wo darf ich bauen? Was muss berücksichtigt werden? Was habe ich davon? Vor allem die rote Kategorie sorgte für heftige Debatten. Streitpunkt sind die Landschafts- und Naturschutzgebiete, wo Windenergieanlagen ausgeschlossen sind. Während einige Naturschützer laut Umweltministerium den Wald auf keinen Fall für Wind öffnen wollen, sind Waldbesitzer wie Georg Lindner, die sich genau dazu entschlossen haben, irritiert.

Lindner liegt mit seinem Waldstück an der Grenze eines Landschaftsschutzgebietes dicht an der A4 – und darf nach jetziger Definition kein Windrad errichten. Das sei unverständlich, denn die Fläche sei ökologisch wenig wertvoll. Außerdem gebe es dort kurze Wege zur öffentlichen Infrastruktur. Die Voraussetzungen seien aus seiner Sicht ideal.

Das Umweltministerium argumentiert, es gebe europa- und bundesrechtliche Kriterien, an denen auch Sachsen nicht vorbeikomme. Allerdings gebe es für die Landschaftsschutzgebiete - wegen der im Vergleich zu den Naturschutzgebieten weniger strengen Auflagen - künftig Möglichkeiten. Interessierte, die Wald in einem der roten Gebiete besitzen, sollten sich deshalb an ihre Kommune und den regionalen Planungsverband wenden, erklärt Staatssekretär Lippold. So könne man darauf hinwirken, dass die Flächen mit in die sogenannte Vorranggebietsplanung einbezogen werden.