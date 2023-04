In Sachsen-Anhalt ist die Energiewende oft auf einen Blick zu sehen. Hier steht der Braunkohlebagger direkt neben riesigen Wind- und Solarparks . Inmitten des mitteldeutschen Kohlreviers ist Thomas Schneider Bürgermeister der Stadt Südliches Anhalt. Und somit im Zentrum des Wandels.

Für ihn steht außer Frage, dass hier in die Region weitere Windräder kommen werden. Aber in seinen Augen muss sich dabei etwas ändern. Er beklagt: "Bisher ist es so, dass die Flächen oder die Anlagen entstanden sind, ohne dass es einen Mehrwert für die Bürger gegeben hat." Ja, vereinzelt habe es eine Beteiligung gegeben, sagt Schneider. Jetzt gebe es aber die Chance, hier eine Teilhabe zu erreichen.