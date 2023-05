Sachsens Innenminister Armin Schuster hat am Montag eine flexible Begrenzung der Migration nach Deutschland gefordert. In der MDR-Sendung "Fakt Ist!" sprach Schuster sich dafür aus, eine Obergrenze einzuführen, die sich regelmäßig an der Weltlage orientiere.

"Das ziellose Aufnehmen, wie es derzeit passiert, ist nicht durchzuhalten", so Schuster. Es werde zurzeit die "Sollbruchstelle" in der Gesellschaft getestet. "In Sachsen gab es bereits etwa 4.000 Asylanträge in den ersten Monaten des Jahres. Zu dieser Zeit waren es rund 2.500 im vergangenen Jahr." Bei einer solch hohen Zahl an Geflüchteten gehe es nicht nur um Geld oder Logistik, sondern auch um die gesellschaftliche Bereitschaft. Und die sei nicht in dem Maße bereit wie 2015, so der Innenminister.