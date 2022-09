Insgesamt gut 6.000 Plätze für Geflüchtete stellt Deutschland also dieses Jahr im Rahmen der bislang genannten Programme zur Verfügung. Jedoch wurden tatsächlich deutlich weniger Menschen aufgenommen. In den Jahren 2020 und 2021 waren es laut BAMF zusammengenommen 6.560 Menschen statt die möglichen 12.000– also etwas mehr als die Hälfte der Plätze wurde vergeben.