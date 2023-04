Der Stadtrat von Zittau hat sich gegen die Einrichtung einer Asylunterkunft im Hirschfelder Ortsteil Rosenthal ausgesprochen. Am Donnerstag hatten die Räte einem Änderungsantrag von CDU, ZKM und Linke und einem Eilantrag der AfD zugestimmt. Das vom Landkreis Görlitz vorgesehene Objekt für bis zu 150 Flüchtlinge erscheine "im Hinblick auf die lokale Infrastruktur als nicht geeignet", heißt die Begründung in einer Mitteilung der Stadt Zittau vom Freitag. In der näheren Umgebung gebe es weder eine geeignete ärztliche Versorgung, noch verfügbare Kindereinrichtungen oder Schulen für die Betroffenen.