Chrupalla forderte zudem, die Dublin-Verordnung europaweit wieder anzuwenden, "damit man in den Ländern, in denen der Asylbewerber zuerst den Boden betritt, dort die Verfahren, dort die Prüfung durchführt." Der Vorschlag von Innenministerin Nancy Faeser und Finanzminister Christian Lindner nach einer Asyl-Vorprüfung an den EU-Außengrenzen geht dem AfD-Politiker zufolge in die richtige Richtung. Allerdings müssten mehr Länder als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden, beispielsweise Afghanistan.