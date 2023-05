Auf dem Rudolf-Bergander-Ring in Strehlen, an der Pirnaer Landstraße in Leuben und an der Forststraße in Weißig sind per Änderungsantrag von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) keine Wohncontainer mehr vorgesehen. In der neuen Vorlage für den Stadtrat werden die Ortschaften gleichzeitig aufgefordert, bis Ende Mai Standorte für mögliche Unterkünfte zu benennen.

Bei einem Asyl-Informationsabend in der Dresdner Dreikönigskirche Ende März sprach sich Oberbürgermeister Dirk Hilbert für einen offenen, respektvollen Dialog aus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK