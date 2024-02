Thomas Rößner und Stefan Heilemann leiten die Agrarprodukte Kitzen e.G., einen großen Landwirtschaftsbetrieb südlich von Leipzig. Wie viele andere Landwirte in Sachsen, haben sie Fördergelder der Europäischen Union beantragt. Weil Stefan Heilemann erst 36 ist, hatte der Betrieb Fördergeld aus dem "Junglandwirte-Programm" beantragt, das an Betriebsleiter unter 40 gezahlt wird. Aber das Amt für Landwirtschaft in Zwenkau habe nicht mitgespielt. Da er nicht der einzige Chef im Betrieb ist, sei die Auszahlung verweigert worden.

Auf seinem Computermonitor zeigt er, wie an bestimmten Stellen zum Beispiel der Insekten- und Artenschutzstreifen in den Bereich hineinragt, wo Leguminosen beziehungsweise Hülsenfrüchte angebaut werden. "Es kann sein, dass diese Quadratmeter rausgemessen werden. Je nachdem, wie genau ich das machen möchte." Komme es dazu, dann erfülle er seinen prozentualen Anteil an Leguminosen an dieser Stelle nicht. Für die Fördergelder sei das aber wichtig. "Das sind ganz viele Kleinteile", sagt der Betriebschef.