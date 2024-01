Die sächsischen Landwirte sollen die für Dezember versprochenen EU-Subventionen noch im Januar überwiesen bekommen. Das sagte Agrarminister Wolfram Günther (Grüne) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in Dresden. "Stand jetzt, steht einer Auszahlung noch in diesem Monat nichts entgegen." Zu der Sitzung hatte Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) Vertreter mehrerer Bauernverbände eingeladen. Für die rund 7.000 Agrarbetriebe in Sachsen geht es um insgesamt 241 Millionen Euro.